مي كساب تظهر على الهواء في شهرها التاسع وتعلق: ممكن أولد دلوقتي

ظهرت الفنانة مي كساب، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي وهي في شهر التاسع من الحمل؛ مما دفع الشاذلي أن تستقبلها خوفا عليها من الوقوع وهي في شهرها الأخير.



وقالت «كساب» خلال برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»: «متخفوش انا مأمنة نفسي ولابسة كوتش تحت الفستان، بس ممكن اولد دلوقتي».



وتابعت كساب، أنها أنجبت 3 مرات بين كل طفل والآخر سنة ونصف فقط؛ وردت مازحة: «خلي بالكم ممكن اولد دلوقتي».