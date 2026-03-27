اكتمال عقد نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026.. موعد مباريات الحسم

أسدل الستار على منافسات الدور نصف النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة تاريخية تصل إلى 48 منتخبًا.

وشهدت هذه المرحلة تنافسًا قويًا بين 16 منتخبًا أوروبيًا، سعيًا لحجز 4 بطاقات فقط للتأهل إلى النهائيات، بعد تأهل 12 منتخبًا بشكل مباشر من التصفيات.

صراع قوي على المقاعد الأربعة

شهدت مباريات نصف النهائي إقامة 8 مواجهات حاسمة، شارك فيها 12 منتخبًا احتلوا المركز الثاني في مجموعاتهم بالتصفيات، بالإضافة إلى 4 منتخبات تأهلت عبر تصنيف دوري الأمم الأوروبية. وأسفرت النتائج عن تأهل 8 منتخبات إلى المباراة النهائية، لتقترب خطوة واحدة من تحقيق حلم المونديال.

المنتخبات المتأهلة إلى النهائي

نجحت منتخبات إيطاليا، البوسنة والهرسك، السويد، بولندا، تركيا، كوسوفو، الدنمارك، والتشيك في حجز مقاعدها في نهائي الملحق الأوروبي، بعد أداء قوي في نصف النهائي. وتترقب الجماهير مواجهات حاسمة ستحدد هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى كأس العالم.

مواجهات نارية في النهائي

تُقام أربع مباريات قوية في نهائي الملحق، حيث يلتقي منتخب إيطاليا مع البوسنة والهرسك في مواجهة مرتقبة، بينما يصطدم منتخب السويد بنظيره البولندي في لقاء متكافئ. وفي مواجهة أخرى، يلعب منتخب تركيا ضد كوسوفو، فيما يلتقي منتخب الدنمارك مع منتخب التشيك في صدام أوروبي قوي.

موعد مباريات الحسم

تُقام جميع مباريات النهائي يوم الثلاثاء 31 مارس، في توقيت موحد عند الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مصر، ما يزيد من إثارة وترقب الجماهير لمتابعة هذه المواجهات الحاسمة التي ستحدد آخر المتأهلين الأوروبيين إلى مونديال 2026