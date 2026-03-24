العد التنازلي لـ كأس العالم 2026.. فيفا يسلط الضوء على سيطرة أوروبا في مونديال 2006

يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقديم محتوى يومي عبر موقعه الرسمي يتضمن إحصائيات وقصصا ملهمة من تاريخ بطولات كأس العالم، وذلك ضمن العد التنازلي لانطلاق كأس العالم 2026، حيث لم يتبق سوى 79 يومًا على الحدث العالمي المرتقب.

وسلط “فيفا” الضوء على واحدة من أبرز المحطات في تاريخ البطولة وهي الهيمنة الأوروبية في نسخة كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا، حيث نجحت منتخبات القارة في حصد 79 نقطة خلال دور المجموعات، وهو الرقم الأعلى الذي يحققه اتحاد قاري واحد في تاريخ المونديال.

تفوق أوروبي لافت في دور المجموعات

شهدت تلك النسخة أداءً استثنائيًا لعدد من المنتخبات الأوروبية إذ حققت منتخبات ألمانيا والبرتغال وإسبانيا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بينما جاءت منتخبات إنجلترا وإيطاليا وهولندا وسويسرا برصيد 7 نقاط لكل منها، تلتها أوكرانيا بـ6 نقاط ثم فرنسا والسويد بـ5 نقاط.

ومن أصل 14 منتخبًا أوروبيًا نجح 10 في التأهل إلى دور الـ16، في حين ودعت منتخبات التشيك وبولندا وكرواتيا وصربيا والجبل الأسود المنافسات مبكرًا.

استمرار السيطرة في الأدوار الإقصائية

ولم يقتصر التفوق الأوروبي على دور المجموعات بل امتد إلى الأدوار الإقصائية، حيث لم يتعرض أي منتخب أوروبي للهزيمة أمام منافس من خارج القارة.

وتمكنت ألمانيا من إقصاء الأرجنتين بينما أطاحت فرنسا بالبرازيل، لتضمن منتخبات أوروبا تواجدها الكامل في الدور نصف النهائي، في تأكيد واضح على سيطرتها العالمية آنذاك.

ترقب لمونديال استثنائي

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، وسط توقعات بنسخة استثنائية، خاصة مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، ما يمنح المنافسات طابعًا أكثر إثارة وتنوعًا.