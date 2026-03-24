المنتخب المغربي يعلن عن الزي الرسمي للمشاركة في كأس العالم 2026.. شاهد

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن القميص الذي سيخوض به بطولة كأس العالم، التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك، الصيف المقبل.

شارك هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، صورة القميص المغربي الذي سيخوض به لاعبو منتخب المغرب في بطولة كأس العالم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.



ويسعى منتخب المغرب، بقيادة محمد وهبي، المدير الفني الجديد، لتحقيق إنجاز مشابه لما تحقق في النسخة الماضية بتحقيق المركز الرابع في البطولة التي أقيمت في قطر.

وكان وليد الركراكي، المدير الفني السابق، رحل عن منصبه بعد بطولة كأس أمم أفريقيا.