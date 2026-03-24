ضبط صاحب كشك وعامل تعديا على مواطن بعصا خشبية ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين أحدهما يحمل عصا خشبية بالتعدى بالضرب على القائم بتصويرهما ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه (مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 18/الجارى وحال قيامه بشراء بعض المتطلبات من أحد الأكشاك بذات دائرة المركز ملك الأول حدثت مشادة كلامية بينهما وتدخل آخر لمناصرته عقب ذلك قاما بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام "عصا خشبية" على النحو المشار إليه لإعتراضهما على قيامه بتصوير مقطع الفيديو.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مالك كشك ، عامل بإحدى المقاهى "لهما معلومات جنائية" ) ، وبإرشادهما تم ضبط العصى المستخدمة فى التعدى وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





