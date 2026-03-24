رئيس التحرير
طه جبريل
تعطيل الدراسة في المدارس لمدة يومين .. وزير التعليم: الإجازة للطلاب والمعلمين

ياسمين بدوي

تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية .. قرار رسمي أصدره محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم منذ قليل .

حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً عاجلاً ، أعلنت خلاله تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية يومي غد وبعد غد

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية غداً وبعد غد ، جاءنظرا للأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بداية من الغد الأربعاء

وفي هذا الإطار وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح اجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس،وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك في بيان رسمي  ، من حالة الطقس غداً ، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تشهد غدا حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق ، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيانها : أنه سوف يصاحب كل هذه الظواهر نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق 

القاهرة الكبرى و الوجه البحري : 18   11

السواحل الشمالية :     16      11

شمال الصعيد       :    20          9

جنوب الصعيد       :    29         14

وشهدت حالة الطقس خلال هذه الأيام تقلبات جوية عديدة، ما بين رياح شديدة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وموجة طقس سيئ تعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

