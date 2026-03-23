نيمار يغيب عن البرازيل في كأس العالم 2026.. اعرف الأسباب

كشفت تقارير إعلامية برازيلية، نقلًا عن شبكة "CNN"، عن تطورات مفاجئة بشأن مستقبل نيمار دا سيلفا مع منتخب البرازيل، حيث باتت فرصه في المشاركة ببطولة كأس العالم 2026 شبه معدومة، في ظل تراجع حظوظه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المصادر، أن هذا التراجع يعود إلى شكوك متزايدة حول الجاهزية البدنية للنجم البرازيلي، بعد سلسلة من الإصابات وفترات الغياب الطويلة، إلى جانب توتر علاقته مع مسؤولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

كما ساهمت بعض تصريحات اللاعب الأخيرة في زيادة حدة الأزمة، بعدما اعتبرها المسؤولون محاولة للضغط على الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي، مستندًا إلى شعبيته وتأثيره الجماهيري.

وزادت الأمور تعقيدًا عقب غياب نيمار عن مباراة فريقه سانتوس أمام ميراسول، رغم حضور أنشيلوتي لمتابعته عن قرب، حيث لم يتواجد اللاعب في الملعب أو يلتقِ بالمدرب، وهو ما أثار استياءً داخل الاتحاد، الذي اعتبر ذلك تصرفًا غير لائق في توقيت حاسم.

ومع اقتراب الإعلان عن القائمة النهائية، تبدو فرص نيمار في التواجد ضمن تشكيلة البرازيل بالمونديال ضعيفة للغاية، في ظل المعطيات الحالية.