قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسرا : الموافقة على بدء إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية
رئيس وزراء سلوفينيا يعلن فوز حزبه في الانتخابات العامة
إغلاق مطار لاغوارديا بنيويورك بعد إصابة 4 أشخاص.. اعرف السبب
فينيسيوس يرد عمليًا على استفزازات سيميوني في ديربي مدريد
مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان
نيمار يغيب عن البرازيل في كأس العالم 2026.. اعرف الأسباب
مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان وتحذر من مغبة أي غزو بري
الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع
الأمم المتحدة: مؤشرات المناخ تدق ناقوس الخطر
رئيس الطاقة الدولية يحذر: االاقتصاد العالمي يواجه تهديدا خطيرا بسبب مضيق هرمز
سموتريتش: علينا السيطرة على لبنان كما فعلنا في غزة
في ذكرى رحيله.. إبراهيم عمارة «واعظ السينما» الذي أبدع خلف الكاميرا وأمامها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نيمار يغيب عن البرازيل في كأس العالم 2026.. اعرف الأسباب

أنشيلوتي ـ نيمار
إسراء أشرف

كشفت تقارير إعلامية برازيلية، نقلًا عن شبكة "CNN"، عن تطورات مفاجئة بشأن مستقبل نيمار دا سيلفا مع منتخب البرازيل، حيث باتت فرصه في المشاركة ببطولة كأس العالم 2026 شبه معدومة، في ظل تراجع حظوظه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المصادر، أن هذا التراجع يعود إلى شكوك متزايدة حول الجاهزية البدنية للنجم البرازيلي، بعد سلسلة من الإصابات وفترات الغياب الطويلة، إلى جانب توتر علاقته مع مسؤولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

كما ساهمت بعض تصريحات اللاعب الأخيرة في زيادة حدة الأزمة، بعدما اعتبرها المسؤولون محاولة للضغط على الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي، مستندًا إلى شعبيته وتأثيره الجماهيري.

وزادت الأمور تعقيدًا عقب غياب نيمار عن مباراة فريقه سانتوس أمام ميراسول، رغم حضور أنشيلوتي لمتابعته عن قرب، حيث لم يتواجد اللاعب في الملعب أو يلتقِ بالمدرب، وهو ما أثار استياءً داخل الاتحاد، الذي اعتبر ذلك تصرفًا غير لائق في توقيت حاسم.

ومع اقتراب الإعلان عن القائمة النهائية، تبدو فرص نيمار في التواجد ضمن تشكيلة البرازيل بالمونديال ضعيفة للغاية، في ظل المعطيات الحالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

بالصور

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد