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أخبار العالم

بشرى للسعوديين.. أرامكو تخفض أسعار البنزين المحلي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:24 م
أرامكو السعودية تخفض
أرامكو السعودية تخفض أسعار البنزين المحلي
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أحمد محرم
نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن شركة أرامكو السعودية إعلانها أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 20 أكتوبر 2019م ستكون على النحو الآتي:

( بنزين 91 : 1.50 ريال لكل لتر ) ، و( بنزين 95 : 2.05 ريال لكل لتر ) وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر– ديسمبر 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو– سبتمبر 2019م ( بنزين 91 : 1.53 ريال لكل لتر ) ، و( بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر ) .

وأفادت أرامكو السعودية أن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
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