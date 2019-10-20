تحدي عبور مصر .. رالي دراجات نارية يبعث رسالة سلام لتنشيط السياحة

رالي تحدي عبور مصر واحد من أهم الأحداث الرياضية والسياحية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.





انطلق رالي تحدي عبور مصر لموسم 2019 من الإسكندرية إلى القاهرة ثم المنيا، ومن المقرر أن يستكمل رحلته التي تنتهي يوم 26 أكتوبر الجاري في البحر الأحمر.





وصل رالي تحدي عبور مصر إلى محافظة المنيا أمس السبت، قادما من القاهرة ، حيث تمثل محافظة المنيا محطة راحة وتوقف للمشاركين .





وأوضح المركز الإعلامي بالمحافظة أن الرالي يهدف إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية والدولية، وينظمه نادي روتاري الإسكندرية كوزموبوليتان بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ونادي السيارات والرحلات المصري تحت رعاية وزارة السياحة.





يشارك في الرالي 34 متسابقا منهم 16 أجنبيا، وقد انطلق رالي التحدي للسنة التاسعة على التوالي يوم 17 أكتوبر الجاري وسيستمر حتى 26 أكتوبر لقطع مسافة 2650 كم بمشاركة العديد من الدول والجنسيات، حيث يضم 36 مشاركا بينهم 18 أجنبيا من 7 دول هي "كندا، سويسرا، استراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أفريقيا، بريطانيا، بيرو" بالإضافة إلى عدد من المشاركين المصريين وذلك باستخدام الدراجات النارية بدءًا من الإسكندرية مرورا بالقاهرة –المنيا - الأقصر -جنوب مرسى علم "وادي لحمى" ـ الغردقة ـ الجونة -العين السخنة - الجيزة.



