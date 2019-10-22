بشرة خير.. الفرحة تعم شرم الشيخ لعودة الطيران الإنجليزي

عمت الفرحة مدينة شرم الشيخ بعد قرار بريطانيا برفع حظر الطيران عنها بعد منع دام قرابة الأربع سنوات عقب سقوط الطائرة الروسية المقلعة من مطار شرم الشيخ الدولى ووصف العاملين بالسياحة القرار بأنه بداية بشرة خير لعودة السياحة الروسية أيضا.



وطالب خبراء بـ السياحة بالاستعداد لعودة السياح الإنجليز بتدريب العاملين، والقضاء على الظواهر السلبية وتضارب الأسعار.



وقال هشام محيى نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء أن النقابة طالبت بعودة المرشدين السياحيين الذين يتحدثون الإنجليزيه مشيرا إلى أنه لابد من تدريب العمالة فى الفنادق والمنتجعات السياحية لأن السائح الإنجليزي متميز وثري ويفضل الخدمات الأفضل والأعلى.



وقالت شيرين الهوارى، مديرة بأحد منتجعات شرم الشيخ أن السوق الإنجليزى أساسى بشرم الشيخ بعد الروسى ولم يعوض غيابهم الأسواق الأخرى، مشيرة إلى أن فك حظر الطيران نتيجة إجراءات عالية جدا قامت بها مصر تحقق الأمن فى المطارات والمناطق السياحية.



وأضاف أحمد غباشى رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ أنه بعد عودة السياحة الإنجليزية سوف تفتح الفنادق التي أغلقت عقب سقوط الطائرة الروسية وسوف تعود أيضا الشركات والتوكيلات العالمية لشرم الشيخ سواء محلات أو مطاعم وشركات سياحية.



وأوضح أيمن المحمدى مدير منتجع سياحى بشرم الشيخ أنه لابد من توفير طيران شارتر لنقل السياح الإنجليز بشكل كبير علاوة على تدريب العمالة مشيرا إلى أن بريطانيا رفعت الحظر لأنها لم تستطع أن تجد بديلا أفضل من شرم الشيخ.



وطالب عصام عادل خبير سياحى بشرم الشيخ بفتح معهد لتدريب العاملين، محذرا من ضرورة الاستعداد الأمثل وتحسين الخدمات حيث إن السياح الإنجليز يفضلون الخدمات الممتازة مع ضرورة القضاء على الظواهر السلبية مثل "الخرتجية".