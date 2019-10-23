مفاجأة .. 3 أطعمة غير متوقعة تساعدك على خسارة الوزن في الشتاء

من المتعارف عليه بين كثير من الناس أنه يتم إكتساب وزن زائد في فصل الشتاء، حيث يشعر البعض في رغبة أكبر بالأكل كلما ازدادت برودة الجو.





ولكن بالطبع الكثير يبحث عن فقدان الوزن لذلك نشر موقع "health line" بعض الاكلات الشتوية المفيدة والقليلة في السعرات الحرارية والتي تساعد علي الحفاظ على شكل مناسب للجسم.





الفول





تعتبر نسبة الدهون والسكر قليلة جدا في الفول، كما أنه غني بالألياف والبروتين، بالإضافة إلى أنه أفضل حارق للدهون الغذائية، حيث إنه يوفر بيئة كبيرة لسرعة الحرق .





الشوفان





يساعد الشوفان على الحفاظ على نسبة السكر في الدم ويبقيها في أقل مستوى ، بالإضافة لأنه يساعد في عملية حرق الدهون ويهضم الكربوهيدرات البطيئة .





الخبيزة



