وزير التعليم العالي: أكثر من 26 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي للابتكار هذا العام.. لأول مرة استحداث جناح لتكنولوجيات المستقبل.. و 5,5 مليون جنيه مصري لدعم الفائزين

وزير التعليم العالي :

هذه المعارض لتشجيع التحالفات التكنولوجية والصناعية لتعميق التصنيع المحلي

100 جائزة مالية بقيمة تتراوح بين 10: 30 ألف جنيه لأفضل الاختراعات والابتكارات



أعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، عن سعادته لمشاركته للعام الثالث على التوالي في فعاليات معرض القاهرة الدولي للإبتكار ، وسط كوكبة من رؤساء المعاهد والمراكز البحثية، مؤكدًا أن المعرض أصبح ملتقى سنويا لكل عناصر منظومة الابتكار في مصر والمنطقة، وسوق سنوي للابتكار يجمع بين المبتكرين والمختـرعين، وذوي الأفكار الجديدة، وشباب الباحثين، ورجال الأعمال، والصناعة، والجهات المانحة، والحاضنات التكنولوجية، والمناطق الاستثمارية، ورجال البنوك، والمسئولين عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح عبد الغفار أن المعرض يحتضن كل من لديه القدرة على الابتكار، مما يعكس الاهتمام الكبير لدى القيادة السياسية بدعم شباب المبتكرين. مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من اهتمام مصر بالقارة الإفريقية، وبالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، فقد تم اختيار الاتحاد الأفريقي ضيف شرف المعرض هذا العام وإطلاق شعار "أفريقيا تبتكر".



وأوضح أن المعرض يعقد هذا العام بمشاركة دولية كبيرة بلغت أكثر من 26 دولة منها على سبيل المثال لا الحصر: المملكة المتحدة– إيطاليا – ألمانيا – فرنسا – سلطنة عمان – الإمارات و18 دولة من دول عدم الانحياز والدول الأفريقية والعربية، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 24 جناح وسيضم المعرض لأول مرة جناحًا لتكنولوجيات المستقبل (إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي)، والذي يضم أكثر من 40 فكرة وابتكار متطور، ويصل إجمالي عدد الابتكارات المعروضة أكثر من ألف ابتكار واختراع.



وأكد د.عبد الغفار على أهمية دعم شركاء التنمية والرعاية ومؤسسات المجتمع المدني، وشركائنا في هذا النجاح من الوزارات المختلفة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المصري ولكل المشاركين في المعرض؛ لرعاية البحث العلمي والابتكار والمعرفة، مضيفًا أن إقامة مثل هذه المعارض تأتي لتشجيع التحالفات التكنولوجية والصناعية؛ بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتجميع القدرات الوطنية، وتعزيز الثقة لدى الشركات الدولية للاستثمار في مصر، والدخول في شراكات في كافة المجالات الواعدة، ودعم وتحفيز الطلاب بجانب نشر ثقافة الابتكار والاختراع بين فئات المجتمع، فضلًا عن توثيق الصلة وبناء جسور راسخة من التعاون بالمحيط العربي والإفريقي والدولي في مجالات المعارف العلمية والتقنيات الحديثة.



واستعرض د.خالد عبد الغفار التطورات التي شهدها معرض القاهرة الدولي للابتكار على مدار خمس سنوات سابقة، موضحًا أن إجمالى الدعم المقدم من الأكاديمية لدعم ابتكارات الفائزة في المعرض من أجل الوصول بالواعد منها إلى منتج حوالي 5,5 مليون جنيه مصري، و إجمالي عدد الابتكارات التي أتيحت لها فرصة العرض في النسخ السابقة حوالي 1940 فكرة وابتكار، و إجمالي عدد الزائرين في الأعوام السابقة 6000 زائر، و إجمالي عدد الجوائز التي منحتها الأكاديمية 255 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية ومنح احتضان، مضيفا أنه تم احتضان عدد 14 فائزا بالمعرض بإجمالي تمويل قيمته 3 ملايين جنيه مصري من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية، كما بلغ عدد زوار صفحة التواصل الاجتماعي التي تم انشائها للمعرض ما يقرب من 2,5 مليون زائر سنويا، وأنه تم تأهيل عدد 19 متسابقا من الفائزين بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار إلى المرحلة الرابعة بالبرنامج التليفزيوني القاهرة تبتكر في الموسم الثاني، وتم اختيار عدد 6 فائزين من معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار لعام 2018 للسفر إلى معرض جنيف الدولي لعام 2019 مع تحمل الأكاديمية نفقات السفر والإقامة ورسوم الاشتراك ومساحة العرض بإجمالي تمويل قدره 170 ألف جنيه، وحصدوا 7 ميداليات ذهب غير الفضة والبرونز.



وأضاف د.عبد الغفار أن المعرض هذا العام يقدم العديد من الجوائز منها: عدد 100 جائزة مالية بقيمة تتراوح بين 10: 30 ألف جنيه لــــــ (أفضل الاختراعات أو الابتكارات، أفضل مشروعات تخرج، أفضل اختراع لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، أفضل مشروع ابتكاري، أفضل شركات تكنولوجية ناشئة، جائزة المبتكر الصغـــير أقل من 16 عام) وذلك طبقًا لقرارات لجان التحكيم، والتي تتكون من 8 لجان علمية واقتصادية متخصصة تضم في عضويتها أكثر من 50 أستاذا وخبيرا واقتصاديا، وبإجمالي تمويل يصل إلى مليون جنيه، و عدد 5 منح احتضان ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية قيمة المنحة الواحدة 200 ألف جنيه وبإجمالي تمويل يصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلي عدد 3 منح احتضان ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية قيمة المنحة الواحدة 200 ألف جنيه وبإجمالي تمويل يصل الى 600 ألف جنيه لطلاب التعليم الفني والفائزين في مسابقة فني مبتكر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد 6 جوائز للمشاركة في معرض جنيف الدولي للابتكار بسويسرا بدعم مالي كامل يشمل (تذاكر السفر، رسوم الاشتراك ومساحة العرض، والإقامة) بإجمالي تمويل 400 ألف جنيه، وعدد 90 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية للفائزين بالمعرض وشهادات تقدير ،وعدد 7 جوائز ضمن مسابقة عاصمة الابتكار للمحافظات الفائزة لأفضل المحافظات المصرية في دعم الابتكار، كما سيتأهل أفضل عشر ابتكارات واختراعات في المعرض في مجال الزراعة والغذاء والطاقة والمياه والصناعة والإلكترونيات وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى المراحل النهائية من البرنامج التليفزيوني: القاهرة تبتكر وذلك بالتعاون مع قناة النهار والتليفزيون المصري، معلنا عن بدء الموسم الثالث للقاهرة تبتكر.



وفي ختام كلمته وجه د.خالد عبد الغفار الشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والقائمين على التنظيم ، متمنيًا التوفيق والسداد لمصرنا الحبيبة العزة والكرامة والشموخ ودوام التقدم والازدهار.



وخلال تفقده المعرض، استمع د. عبد الغفار لشرح من المبتكرين والمخترعين حول مشروعاتهم، مشيدًا بتلك الابتكارات والاختراعات المعروضة، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة، وبما يعكس امتلاك مصر لثروة بشرية هائلة من المبتكرين تستطيع أن تبتكر وتبدع بأبسط الموارد والإمكانيات.