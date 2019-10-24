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جراح بمعهد الأورام: نصف مليون جنيه تكلفة المريض على بعض الأجهزة.. والعلاج بالمجان

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:52 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الأستاذ الدكتور سامي رمزي، استشاري جراحة أورام النساء، بمعهد الأورام، إن تكلفة المريض على بعض الأجهزة في المعهد تتكلف نصف مليون جنيه وجميع الحالات تعالج بالمجان.

وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن وحدة جراحة أورام النساء تستقبل 50 حالة يوميا من ضمنهم حوالي 20 مريضة جديدة والباقي متابعات.

وأضاف الأستاذ الدكتور سامي رمزي، استشاري جراحة أورام النساء بمعهد الأورام، أن قائمة الانتظار تبلغ نحو 50 حالة في الوقت الراهن لإجراء عمليات.

وكشف استشاري جراحة أورام النساء بمعهد الأورام، أن المعهد يتابع ألفين حالة في العالم وكل مريضة تتابع مرة كل ثلاثة أشهر، فضلا عن 50 حالة يومية.

وطالب الدكتور سامي رمزي، استشاري جراحة أورام النساء بمضاعفة عدد الأسّرة الموجودة في قسم جراحة أورام النساء لتصل إلى 50 سريرا مقابل 30 حاليا.

وأوضح سامي رمزي أن تكلفة العملية في المعهد لبعض الحالات تصل إلى 50 ألف جنيه ومع الحصول على العلاج المناسب والجرعات الكيماوية يصل مبلغ التكلفة لذلك المريض إلى 150 ألف جنيه وهناك علاج موجه يتخطي سعره الـ 300 ألف جنيه، والعلاج الإشعاعي الجديد تصل إلى 50 ألف جنيه.

واستطرد قائلا إن تكلفة المريض على الجهاز الموجود فقط في معهد الأورام والمتخصص في العلاج الكيماوي الحراري تصل تكلفة المريض الواحد في المستشفى 120 ألف جنيه يضاف إليه الإقامة في الرعاية المركزة ومع إضافة مستهلكات الجراحة يتكلف نحو نصف مليون جنيه.
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