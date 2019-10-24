Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أداء سيئ رغم التأهل.. ملخص وهدف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:19 م
مباراة الزمالك وبطل
مباراة الزمالك وبطل السنغال
Advertisements
يسرى غازى
تغلب فريق الزمالك على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ويتأهل إلى دور المجموعات وأحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد.

قدم الفارس الأبيض شوطا أول سيئا تحت قيادة المدرب الصربي ميتشو وسادت الأخطاء في التمرير من جانب طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بنشرقي وعبد الله جمعة التى كادت تكلف الفريق الأبيض أهداف في مرماه.

محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء نجم اللقاء بلا منازع وزاد عن مرماه العديد من هجمات بطل السنغال على مدار مجريات اللقاء وتصدى للعديد من الكرات التي شكلت خطورة وتهديد على مرماه.

جبهة عبدالله جمعة عانت كثيرا من التهديدات التى شكلها لاعبو الفريق السنغالي ووضح أنها ثغرة فى خطوط الفارس الأبيض عبرت من خلالها العديد من الهجمات الخطيرة التي كادت تكلف الفريق الأبيض خروجا من دوري الأبطال الإفريقي.

اللقاء بدأ بانحسار اللعب فى منتصف الملعب ومحاولة لاعبى الفريقين السيطرة على مجريات اللقاء واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب بعد سقوط أحد لاعبي بطل السنغال على الأرض جراء تعرضه إلى الشد فى قدمه، ومرر أوباما الكرة إلى حمدي النقاز فى هجمة مرتدة أرسلها عرضية يبعدها مدافع الفريق السنغالي إلى خارج الملعب ونجح محمود حمدي الونش فى الدقيقة الرابعة فى إبعاد إحدى الكرات من الجهة اليمنى إلى ضربة ركنية.

تألق محمود حمدى الونش فى إبعاد الكرات المرتدة وسدد فى الدقيقة السابعة أحمد سيد زيزو كرة قوية مباغتة يبعدها الحارس السنغالي إلى ضربة ركنية فى الدقيقة الثامنة، واحتسب الحكم إليو نيانج حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة نتيجة لمس لاعب الزمالك الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة العاشرة سددها أون ساني إلى خارج مرمى محمد عواد حارس القلعة البيضاء وأشهر البطاقة الصفراء لأحد لاعبي الفريق السنغالي.

وسقط فى الدقيقة 12 أحد لاعبى الفريق السنغالي وأنقذ محمد عواد حارس الزمالك مرماه من فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديد أحد لاعبى جينيراسيون الكرة قوية داخل منطقة الجزاء وأضاع مصطفى محمد فى الدقيقة 16 فرصة تسجيل هدف التقدم بعدما سدد برأسه كرة قوية تمر إلى جوار مرمى الحارس السنغالي.

أحرز مصطفى محمد هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى فريق جينيراسيون فوت السنغالي في الدقيقة 19 بعدما تسلم تمريرة عرضية أرسلها يوسف أوباما ولمسها بقدمه تسكن شباك الحارس السنغالي، وتعرض فى الدقيقة 22 التونسي حمدي النقاز إلى الإصابة وخضع إلى العلاج بعد تعرضه إلى اصطدام فى الوجه، ونجح محمد عواد حارس الزمالك فى إبعاد إحدى الكرات القوية التي سددها أحد لاعبى الفريق السنغالي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

أنقذ فى الدقيقة 35 خادم دياي حارس جينيراسيون فوت مرماه من هدف ثان بعدما تلقى أشرف بنشرقي كرة سددها برأسه وأبعدها الحارس السنغالي إلى ضربة ركنية ومرر ساسي فى الدقيقة 39 كرة عرضية أمام منطقة الجزاء سددها أحمد سيد زيزو ضعيفة يمسكها حارس الفريق السنغالي بسهولة وتضيع فرصة إضافة الهدف الثاني.

أهدر أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 41 فرصة تعزيز النتيجة بعدما تلقى تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة يبعدها الحارس السنغالي بصعوبة إلى ضربة ركنية وأنقذ محمد عواد فى الوقت بدل الضائع مرماه من فرصة إدراك التعادل بعدما أبعد كرة سددها أوسيلو لاعب الفريق السنغالي.

شهدت مجريات الشوط الثاني الدفع باللاعب حازم إمام بديلا عن التونسي حمدي النقاز وكثف الفارس الأبيض هجومه على الخطوط الخلفية وأرسل عبدالله جمعة كرة من ضربة ركنية سددها محمود علاء ضعيفة خارج مرمى الحارس السنغالي، وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لمدافع الزمالك محمود علاء بعد الاحتكاك القوي مع اللاعب السنغالي مولاى فى الدقيقة 48 وأبعد محمود علاء كرة خطيرة إلى ضربة ركنية.

تألق فى الدقيقة 50 محمد عواد حارس الزمالك وأبعد كرة خطيرة سددها أحد لاعبى الفريق السنغالي برأسه قوية تتحول إلى ضربة ركنية وجرت محاولات هجومية من جانب لاعبي القلعة البيضاء وحصل طارق حامد فى الدقيقة 62 إلى عرقلة أمام منطقة الجزاء واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد لمس مدافع الفريق السنغالي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء سددها محمود علاء تصطدم بعارضة الحارس السنغالي.

تعرض محمد عواد حارس الزمالك إلى الاصطدام داخل منطقة الجزاء مع محمود علاء وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي في الدقيقة 71 وفي الدقيقة 77 اضطر إلى إجراء تغيير اضطراري بخروج محمد عواد ونزول محمد صبحي لحراسة عرين الزمالك بعد تعرض عواد للإصابة وتعرض مصطفى محمد فى الوقت بدل الضائع للإصابة وخرج للعلاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يهزم مصر المقاصة 1ـ 0 ويواجه الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس .. فيديو

اللجوء للوقت الإضافي.. انتهاء مباراة الزمالك والاتحاد بالتعادل 0 - 0 في مواجهة مثيرة

الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

جينيراسيون فوت يضيف الهدف الثانى في شباك الزمالك من خطأ دفاعي.. فيديو

الزمالك يتقدم على جينيراسيون فوت بهدف مصطفى محمد.. فيديو

مباراة الزمالك وجينيراسيون .. هدف أبيض وتألق عواد وإنذار سنغالي ملخص الشوط الأول.. فيديو

ترشيحاتنا

عاجل .. إحالة نجم الزمالك إلى لجنة الانضباط.. وإيقاف فرجاني ساسي مباراة

الفرعون المصري يواصل الصعود.. الدولار يخسر 5 قروش جديدة أمام الجنيه

تضرب زملاءها بـ الشلوت.. عمرو محمود ياسين يتحدث عن زوجته.. فيديو

علاج انتفاخ البطن والغازات .. 9 أعراض تستلزم زيارة الطبيب فورًا

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. تراجع أسعار السلع والأجهزة الكهربائية والسيارات

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء .. الحكومة : نناشد مواطني هذه المدن التزام المنازل غدا بسبب الطقس

Advertisements

تصرف غريب من مرتضى منصور في الدقيقة الأولى من مباراة الزمالك وجينيراسيون

عاجل .. إحالة نجم الزمالك إلى لجنة الانضباط.. وإيقاف فرجاني ساسي مباراة

قرار مفاجئ من جينيراسيون قبل ساعات من مواجهة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا

تصرف مفاجئ من لاعبي جينيراسيون عقب انتهاء لقاء الزمالك

أزمة الدوري.. تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي.. تفاصيل

شاهد | رد فعل مرتضى منصور عقب إهدار محمود علاء ركلة جزاء للزمالك

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 24-10-2019.. تغريم الجبلاية 150 ألفا لصالح الأحمر.. انتهاء أزمة كوليبالي.. رسالة الخطيب إلى محمد محمود

على مسئولية احمد شوبير.. حازم إمام يقترب من تولى هذا المنصب فى نادى بيراميدز

تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لدور المجموعات

ضيف جديد في منزل محمد صلاح نجم ليفربول .. شاهد

لم يكن في كامل وعيه.. طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد عواد خلال مواجهة جينيراسيون

اخبار الرياضة.. مفاجأة تركي آل الشيخ.. حل أزمة الأهلي والنجم الساحلي.. وهل يعود فايلر إلى بلجيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019