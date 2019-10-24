أداء سيئ رغم التأهل.. ملخص وهدف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت.. فيديو

تغلب فريق الزمالك على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ويتأهل إلى دور المجموعات وأحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد.



قدم الفارس الأبيض شوطا أول سيئا تحت قيادة المدرب الصربي ميتشو وسادت الأخطاء في التمرير من جانب طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بنشرقي وعبد الله جمعة التى كادت تكلف الفريق الأبيض أهداف في مرماه.



محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء نجم اللقاء بلا منازع وزاد عن مرماه العديد من هجمات بطل السنغال على مدار مجريات اللقاء وتصدى للعديد من الكرات التي شكلت خطورة وتهديد على مرماه.



جبهة عبدالله جمعة عانت كثيرا من التهديدات التى شكلها لاعبو الفريق السنغالي ووضح أنها ثغرة فى خطوط الفارس الأبيض عبرت من خلالها العديد من الهجمات الخطيرة التي كادت تكلف الفريق الأبيض خروجا من دوري الأبطال الإفريقي.



اللقاء بدأ بانحسار اللعب فى منتصف الملعب ومحاولة لاعبى الفريقين السيطرة على مجريات اللقاء واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب بعد سقوط أحد لاعبي بطل السنغال على الأرض جراء تعرضه إلى الشد فى قدمه، ومرر أوباما الكرة إلى حمدي النقاز فى هجمة مرتدة أرسلها عرضية يبعدها مدافع الفريق السنغالي إلى خارج الملعب ونجح محمود حمدي الونش فى الدقيقة الرابعة فى إبعاد إحدى الكرات من الجهة اليمنى إلى ضربة ركنية.



تألق محمود حمدى الونش فى إبعاد الكرات المرتدة وسدد فى الدقيقة السابعة أحمد سيد زيزو كرة قوية مباغتة يبعدها الحارس السنغالي إلى ضربة ركنية فى الدقيقة الثامنة، واحتسب الحكم إليو نيانج حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة نتيجة لمس لاعب الزمالك الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة العاشرة سددها أون ساني إلى خارج مرمى محمد عواد حارس القلعة البيضاء وأشهر البطاقة الصفراء لأحد لاعبي الفريق السنغالي.



وسقط فى الدقيقة 12 أحد لاعبى الفريق السنغالي وأنقذ محمد عواد حارس الزمالك مرماه من فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديد أحد لاعبى جينيراسيون الكرة قوية داخل منطقة الجزاء وأضاع مصطفى محمد فى الدقيقة 16 فرصة تسجيل هدف التقدم بعدما سدد برأسه كرة قوية تمر إلى جوار مرمى الحارس السنغالي.



أحرز مصطفى محمد هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى فريق جينيراسيون فوت السنغالي في الدقيقة 19 بعدما تسلم تمريرة عرضية أرسلها يوسف أوباما ولمسها بقدمه تسكن شباك الحارس السنغالي، وتعرض فى الدقيقة 22 التونسي حمدي النقاز إلى الإصابة وخضع إلى العلاج بعد تعرضه إلى اصطدام فى الوجه، ونجح محمد عواد حارس الزمالك فى إبعاد إحدى الكرات القوية التي سددها أحد لاعبى الفريق السنغالي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27.



أنقذ فى الدقيقة 35 خادم دياي حارس جينيراسيون فوت مرماه من هدف ثان بعدما تلقى أشرف بنشرقي كرة سددها برأسه وأبعدها الحارس السنغالي إلى ضربة ركنية ومرر ساسي فى الدقيقة 39 كرة عرضية أمام منطقة الجزاء سددها أحمد سيد زيزو ضعيفة يمسكها حارس الفريق السنغالي بسهولة وتضيع فرصة إضافة الهدف الثاني.



أهدر أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 41 فرصة تعزيز النتيجة بعدما تلقى تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة يبعدها الحارس السنغالي بصعوبة إلى ضربة ركنية وأنقذ محمد عواد فى الوقت بدل الضائع مرماه من فرصة إدراك التعادل بعدما أبعد كرة سددها أوسيلو لاعب الفريق السنغالي.



شهدت مجريات الشوط الثاني الدفع باللاعب حازم إمام بديلا عن التونسي حمدي النقاز وكثف الفارس الأبيض هجومه على الخطوط الخلفية وأرسل عبدالله جمعة كرة من ضربة ركنية سددها محمود علاء ضعيفة خارج مرمى الحارس السنغالي، وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لمدافع الزمالك محمود علاء بعد الاحتكاك القوي مع اللاعب السنغالي مولاى فى الدقيقة 48 وأبعد محمود علاء كرة خطيرة إلى ضربة ركنية.



تألق فى الدقيقة 50 محمد عواد حارس الزمالك وأبعد كرة خطيرة سددها أحد لاعبى الفريق السنغالي برأسه قوية تتحول إلى ضربة ركنية وجرت محاولات هجومية من جانب لاعبي القلعة البيضاء وحصل طارق حامد فى الدقيقة 62 إلى عرقلة أمام منطقة الجزاء واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد لمس مدافع الفريق السنغالي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء سددها محمود علاء تصطدم بعارضة الحارس السنغالي.



تعرض محمد عواد حارس الزمالك إلى الاصطدام داخل منطقة الجزاء مع محمود علاء وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي في الدقيقة 71 وفي الدقيقة 77 اضطر إلى إجراء تغيير اضطراري بخروج محمد عواد ونزول محمد صبحي لحراسة عرين الزمالك بعد تعرض عواد للإصابة وتعرض مصطفى محمد فى الوقت بدل الضائع للإصابة وخرج للعلاج.

