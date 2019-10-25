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منوعات

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:47 م
صدى البلد
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هدير علاء
واجهت عروس موجة من السخرية والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، في أعقاب انتشار صورة لها ظهرت فيها وقد قامت باستبدال حذاء الزفاف التقليدي بحذاء "كروكس أزرق اللون"؛ وأشار عدد من الرواد إلى أنه من الواضح أن أهم شيء بالنسبة إلى العروس في هذا اليوم كان الراحة، وليس الإطلالة الأنيقة.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية أن أحد المارة قد التقطت هذه الصورة للعروس، بينما كانت الأخيرة تستعد لعبور الطريق برفقة عريسها ومصور الزفاف في أعقاب مراسم عقد القران.

وتمت مشاركة الصورة بعد ذلك على موقع "فيس بوك" من قبل سيدة لم يتم الإشارة سوى إلى اسمها الأول "ميجان"، والتي ذكرت في منشورها أن مراسم الزفاف أقيمت بالقرب من "شلالات نياجارا" في "كندا"، مشيرة إلى أنها لا تعتقد أن العروس كان لديها حذاء آخر بديل، خاصة وأنها نظرت إلى العروس جيدًا كي ترى إذا ما كانت تحمل حذاء زفاف تقليديا، أو إذا كان أحد المحيطين بها يحمله، لكنها لم تلحظ شيئًا من هذا القبيل.

وسرعان ما لاقى منشورها تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد وانتشر بشكل واسع؛ وأعرب العديد من الرواد عن دهشتهم من اختيار العروس لهذا الحذاء كي تظهر به في يوم زفافها.

وأشار أحد الرواد إلى أن اختيارها لمثل هذا اللون جعل الأمر ملحوظًا، وعلق آخر قائلًا "ألم يكن في إمكانها على الأقل أن تختار كروكس باللون الأبيض؟!".

لكن في الوقت ذاته، حاول عدد من الرواد الدفاع عنها، حيث علقت إحدى الرواد قائلة إنه بالرغم من أنها تكره أحذية الكروكس، لكنها بدون شك لن تقوم بارتداء حذاء الزفاف التقليدي أثناء سيرها في أنحاء المدينة؛ ولفتت أخرى إلى أنه من المحتمل أن تكون العروس قد نسيت إحضار حذائها آنذاك.
موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد
موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد
موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد
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