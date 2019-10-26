طريقة عمل بسكوت الشوكولاتة

بسكوت الشوكولاتة من الحلويات التى يقبل على تناولها العديد من الأشخاص وبالأخص الأطفال، فيمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.





مقادير بسكوت الشوكولاتة

3 أكواب دقيق

1 كوب زبدة

1 كوب سكر بودرة

2 بيض

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

شوكولاتة سايحة



طريقة تحضير بسكوت الشوكولاتة

* يخلط السكر مع الزبدة والبيض والفانيليا

* يضاف الدقيق والبيكنج بودر والبيض

* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* يفضل أن توضع في الثلاجة لترتاح

* بفرد الخليط بالنشابة ويقطع كرات

* يرص البسكوت في صينية ويوضع في الفرن

* يترك ليبرد

* تضاف له الشوكولاتة السايحة وتلصق كل 2 بسكوتة معًا

* يترك لتتماسك الشوكولاتة ثم يقدم

