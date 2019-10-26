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رياضة

يواجه رمضان ورفاقه.. لاعب الأهلي على رأس قائمة مالي لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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إسماعيل محمود
تواجد المالي أليو ديانج، متوسط ميدان النادي الأهلي، ضمن قائمة منتخب بلاده، المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مصر 2019.

ووضعت قرعة البطولة، مالي ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات مصر، والكاميرون، وغانا.

وأعلن فاجنيري ديارا، المدير الفني للمنتخب المالي، قائمة منتخب بلاده الذي تواجد فيها 21 لاعبًا على رأسهم ديانج لاعب، النادي الأهلي، المنضم إلى صفوف القلعة الحمراء الصيف المنقضي.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى مباشرة لأولمبياد طوكيو 2020.

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