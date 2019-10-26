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مرأة

بإطلالة من السبعينيات.. جوهرة تتألق بـ شميز يخطف الأنظار

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:36 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت الفنانة الإستعراضية جوهرة صورة جديدة لها عبر ستوري لها على الموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة أنيقة.

وظهرت جوهرة بـ شميز منقوش تشبه إطلالات السبعينيات، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط دائري وسلسلة رقيقة ونسقت معهم نظارة شمس عصرية لإكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية وضعت جوهرة ميكاب بالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاه باللون البينك.
بإطلالة من السبعينيات.. جوهرة تتألق بـ شميز يخطف الأنظار
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