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أخبار العالم

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تبدأ زيارة إلى السودان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:53 م
صدى البلد
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أ ش أ
وصلت إلى السودان مساء اليوم السبت، أمينة جين محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إن المسئولة الدولية ستلتقي خلال زيارتها، رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وعددا من المسئولين السودانيين.

وكان في استقبال نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في مطار الخرطوم، وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ومساعد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفيرة إلهام شانتير.

وذكر بيان مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الدولي بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان، وانفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي.
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