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أخبار العالم

نيوزويك تكشف تفاصيل المعركة الأخيرة لـ أبو بكر البغدادي ومقتل زوجتيه

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:05 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن زوجتي زعيم داعش أبو بكر البغدادي، قتلتا خلال العملية الأمريكية التي استهدفته.

وأضافت أن أبوبكر البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأمريكية لمكان إقامته في سوريا.

وتابعت أنه حدث تبادل محدود لإطلاق النار عند وصول القوات الخاصة الأمريكية لمكان وجود أبو بكر البغدادي في سوريا.

وترجح وسائل الإعلام الأمريكية أن يكون البغدادي، قتل في الغارة التي شنت مساء السبت.

ونقلت وكالة رويترز عن مسئولين إيرانيين قولهما إن طهران علمت بنبأ مقتل أبو بكر البغدادي عن طريق مسؤولين سوريين جمعوا معلومات ميدانية من موقع العملية.

فيما قال مسئول دفاعي رفيع على اطلاع بالعملية الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش، إن التأكيد النهائي على مقتل أبو بكر البغدادي لا يزال معلقا في انتظار نتيجة اختبار الحمض النووي "DNA" واختبار القياس الحيوي.

وقال مصدر مطلع على العملية إن الغارة نفذتها قوات كوماندوز للعميات الخاصة، موضحا أن المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

ومن المقرر أن يصدر الرئيس دونالد ترامب إعلانًا رئيسيًا يوم الأحد الساعة 9 صباحًا بتوقيت واشنطن، حسبما أعلن نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هوجان جيدلي. فيما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة "CNN" إن الإعلان يتعلق بالسياسة الخارجية.

وكانت قناة فوكس نيوز الأمريكية ونيوزويك نقلتا عن مصدر عسكري مطلع إن هدفا عالي القيمة لتنظيم داعش الإرهابي يعتقد أنه أبو بكر البغدادي قتل على يد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في إدلب، سوريا. بالقرب من قرية بريشا في ريف إدلب في سوريا حيث يقع مقر عدد من التنظيمات ومنها حراس الدين.
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