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توك شو

بحوزتنا 11 طفلا كانوا معه.. ترامب يكشف التفاصيل الكاملة لعملية مقتل أبو بكر البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:47 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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كـريـم الـخـطـيـب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنه لم يسقط قتلى من القوات الأمريكية خلال عملية مقتل زعيم تنظيم داعش.

وأكد دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي بعد أنباء عن مقتل أبو بكر البغدادي، أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش فجر نفسه بحزام ناسف برفقة أطفاله.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه تم العثور على 11 طفلا مع البغدادي وهم بحوزتنا الآن، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ظلت في موقع مقتل البغدادي لمدة ساعتين.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية ظلت في موقع مقتل البغدادي لمدة ساعتين تقريبا، لافتا إلى أن القوات الخاصة الأمريكية حصلت على معلومات مهمة من موقع مقتل أبو بكر البغدادي.

وشدد على أن عملية قتل أبو البغدادي لم تكن لتتم من دون مساعدة دولية، مشيرا إلى أن العالم بات أكثر أمانا بعد مقتل أبو بكر البغدادي، مشيدا بدور روسيا والعراق في عملية مقتل زعيم تنظيم داعش.

ولفت إلى أن مروحيات وعددا كبيرا من الجنود الأمريكيين شاركوا بعملية قتل البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أنه تم مراقبة البغدادي قبل أسبوعين من تنفيذ العملية.
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