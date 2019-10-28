Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هكذا احتفل نجم النادي الأهلي بالانضمام إلى منتخب مصر .. صور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:43 م
محمد مجدى قفشة صانع
محمد مجدى قفشة صانع ألعاب النادي الأهلى
Advertisements
محمد رشاد
احتفل محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب النادي الأهلى، بالانضمام لصفوف المنتخب الوطنى، بـ"وليمة" عشاء، حيث التقط اللاعب صورة خلال تواجده فى أحد المطاعم وأمامه وليمة من الطعام.

وكان حسام البدرى أعلن قائمة المنتخب استعدادًا للمعسكر، الذى سينطلق يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 ووشملت القائمة 32 لاعبا هم:

محمد الشناوي (الأهلي) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الأهلي) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الأهلي) عبد الله جمعة (الزمالك) محمود وحيد (الأهلي) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك) رامي ربيعة (الأهلي) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أيمن أشرف (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) عمرو السولية (الأهلي) حمدي فتحي (الأهلي) عمر جابر(بيراميدز) عبدالله السعيد (بيراميدز) محمد مجد قفشة (الأهلي) حسين الشحات (الأهلي) أحمد السيد زيزو (الزمالك) محمد فاروق (بيراميدز) إسلام عيسي (بيراميدز) حسام حسن (سموحة) مروان حمدي (وادي دجلة) أحمد جمعة (المصري) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
هكذا احتفل نجم النادي الأهلي بالانضمام إلى منتخب مصر .. صور
هكذا احتفل نجم النادي الأهلي بالانضمام إلى منتخب مصر .. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

دماء على الأسفلت.. مشاجرة بالسكاكين تتحول إلى مذبحة بـ المترو .. فيديو وصور

للمرة الأولى.. العامري رئيسا لـ الأهلي بسبب غياب الخطيب

الاتحاد السعودي يستنجد بـ تركي آل الشيخ ونادي ألميريا.. عايزين ايه يا ترى؟

بعد إصابة محمد صلاح.. صدمة فى ليفربول لغياب نجم آخر 6 أسابيع.. تفاصيل

شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود

شاب سعودي قام بفعل فاضح في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يتخذ الإجراءات ضده | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود

باللون الأحمر.. جنات تبهر الجمهور بالقفطان المغربي

بـ ميكب صاخب.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا من دبي