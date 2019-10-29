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منوعات

إنقاذ في 70 ساعة.. لحظة خروج الطفل الهندي سوجيت حيا من البئر.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
الطفل سوجيت في البئر
الطفل سوجيت في البئر
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على صالح
نجحت جهود فرق الانقاذ في الهند من انتشال الطفل سوجيت ويلسون والذي ظل عالقا طيلة يومان في بئر مكشوف بعمق 100 قدم

وكان الطفل سوجيث ويلسون، الذي لم يبلغ عمره سوى عامين، في بئر، سقط أثناء اللعب في قريته «نادوكاتوباتي» بمقاطعة تاميل الهندية، وحاولت فرق الإنقاذ منذ سقوطه، يوم الجمعة الماضي، استخراجه وفشلت.

واستدعت السلطات في الهند بعد إخفاق محاولات انقاذ الطفل سوجيت، القوات الوطنية لمواجهة الكوارث في استخراج الطفل، وشركة النفط والغاز الطبيعي ONGC للتدخل

وعملت الشركة على حفر حفرة موازية للبئر بعمق 110 قدم وقطر لا يزيد عن متر واحد، سيدخل من خلالها رجال الإطفاء والدفاع المدني لإخراج الطفل من الحفرة.

وبدأت أعمال الحفر صباح الأحد، وأبدى 3 من رجال الإطفاء استعدادهم لدخول الحفرة فور إتمام عمليات الحفر، إلا أن طبيعة الأرض الصخرية أعاقت عمليات الحفر وأبطأتها.

ووفقا لما تناولته الصحف الهندية، إنه نظرا للخوف حياة الطفل سوجيت، أكد فريق طبي من جامعة «آنا» في ولاية تشيناي تابع حالة الطفل اثناء فترة تعلقه بالبئر وأكدوا أنه لا يزال يتنفس
بعد رصده من خلال كاميرا حرارية متخصصة ليلة السبت، تم إدخالها إلى البئر.

كما حاولت الفرق إمداد الطفل بالأكسجين والغذاء، ولكن تمكنت فرقة الانقاذ من انتشال الطفل خلال الساعات القليلة الماضيةمن الحفرة التي سيلغ عمق فجوتها نحو 26 قدما على بعد 100 قدم أخرى من سطح الارض، وكانت محاولات استخراجه بالحبال قد أدت إلى انزلاقه لمسافات أعمق.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «تويتر» مع حادثة سقوط الطفل، إذ أطلقوا هاشتاق SaveSujith# و#سقوط_طفل_هندي_في_بير وناشدوا الجهات المختصة بتسريع إجراءات الإغاثة وإنقاذ الطفل في أسرع وقت.
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