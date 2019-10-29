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أخبار البلد

ضبط راكب في مطار القاهرة حاول تهريب أقراص مخدرة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة لدي إنهاء إجراءات وصوله قادما من باريس، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، اشتبه أحمد سيد إبراهيم صالح رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكب مصري، ظهرت عليه علامات القلق والارتباك.

وأضافت المصادر أنه بعرض الراكب علي أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول، ايد الاشتباه، وكلف أحمد مجاهد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وأسفر  التفتيش عن العثور علي كمية من مخدر الحشيش داخل جاكيت خاص بالراكب داخل احدي حقائبه، وكمية من شرائط الترامادول والمدرج جدول "أ مخدرات" فى طيات ملابس الراكب.

وأمر طارق محمد محمود، مدير الجمرك، بتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح، محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي كلف بإحالة الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.
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