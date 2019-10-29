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فن

بعد محمد صلاح.. سمير غانم يتصدر غلاف فوج العربية مع موديل برازيلية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:27 م
سمير غانم
سمير غانم
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان الكبير سمير غانم غلاف مجلة "فوج" في نسختها العربية مع النجمة البرازيلية أدريانا ليما لعدد شهر نوفمبر، على غرار اللاعب محمد صلاح الذي أثار الجدل بظهوره مع عارضة الأزياء اليساندرا أمبروسيو على غلاف QA.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ فوج عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة للغلاف، وكتبت تعليقا: "دريانا_ليما وأسطورة الكوميديا سمير غانم يشكلان ثنائيًا ديناميكيًا غير متوقع لغلاف عدد السعادة من ڤوج العربية".

وأضافت: "عدد شهر نوفمبر من ڤوج العربية يزخر بالألوان، والطاقة الإيجابية، والشخصيات الأيقونية التي رسمت البسمة على شفاهنا. صدر العدد الآن".
بعد محمد صلاح.. سمير غانم يتصدر غلاف فوج العربية مع موديل برازيلية
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