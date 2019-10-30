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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 30-10-2019 فى مصر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:26 ص
سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية
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محمد صبيح
شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، 30 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وبلغ سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.87 جنيه للشراء 17.99 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.68 جنيه للشراء و20.83 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.17 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.77 جنيه للشراء و14.87 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
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