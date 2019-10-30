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طريقة عمل ملوخية بالحمص على طريقة الشيف غادة جميل

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:23 ص
طريقة عمل ملوخية
طريقة عمل ملوخية بالحمص على طريقة الشيف غادة جميل
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل ملوخية بالحمص بخطوات الشيف غادة جميل برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير ملوخية بالحمص
نصف كيلو لحمة مفرومة
ملوخية
حمص
بصلة مفرومة
ثوم مفروم
كزبرة جافة
مرقة خضار
صلصة طماطم
حمص زبدة
ملح وفلفل مرقة خضار
طريقة عمل ملوخية بالحمص
* عصجي اللحمة المفرومة بالبصل وتبليها بالملح والفلفل ثم ضيفي قليل من الثوم
* وبعد النضج ضيفي الصلصة والحمص وقلبيها
* في وعاء ضعي المرقة ثم ضيفي عليها الملوخية وقلبيهم جيدا ثم ضيفي مكعب المرق
* في طاسة ضعي الزبدة ثم شوحي بها الثوم والكزبرة الناشفة ثم ضيفيهم على الملوخية
* في طبق التقديم ضعي الملوخية ثم ضيفي عليها اللحمة المفرومة بالحمص والصلصة وقدميها ساخنة على الافطار
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