سعودي قتل شقيقه وصديقه الكويتي.. تعرف على تفاصيل القضية وحكم المحكمة

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، بالحبس المؤبد بحق سعودي قتل شقيقه وصديقه الكويتي في منطقة أم الهيمان، رميًا بالرصاص من سلاح كلاشينكوف، وذلك بعد أن نصب كمينًا لهما في ديوانية، وفق حساب المجلس المحلي.



ونشرت وسائل الإعلام الكويتية والسعودية تفاصيل القصة حيث تعود أحداث الواقعة إلى نهاية يوليو 2018، حيث احتدم السعودي في خلاف مع شقيقه في الديوانية، وهو تحت تأثير المواد المخدرة، ما دفعه إلى إطلاق النار عليه من سلاح كلاشينكوف عدة مرات ما أدى الى مقتله وصديقه.



وحاول القاتل الفرار خارج الكويت إلى السعودية، لكن صدفة أوقعت به، حيث رفض رجال منفذ النويصيب مغادرته، لصدور منع سفر بحقه كونه مدينًا، فتوجهوا به إلى مركز الشرطة، وهناك أقر بارتكابه الجريمة.