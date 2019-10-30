فيلم وثائقي عن يوسف شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي

كشفت المنتجة ماريان خورى عن عرض فيلم وثائقي عن المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41 المقبلة.وقالت ماريان خورى خلال لقائها ببرنامج "عرب وود" : هناك فيلم وثائقي عن المخرج الراحل يوسف شاهين سيتم عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائي يشارك فيه كل من ابنتى ووالدتى وجدتى وانا باعتباره خالى".وأضافت ماريا خوري ان الفيلم يكشف كثير من التفاصيل عن المخرج الراحل والذي اثرى الحياة الفنية بعديد من الأعمال التي تظل محفورة فى تاريخ السينما المصرية.