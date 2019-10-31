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فن

نيكي ميناج تستعرض خاتم زواجها في عيد الهالوين ..صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:32 ص
النجمة العالمية نيكي
النجمة العالمية نيكي ميناج
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شروق ابراهيم
بعد مرور أيام على زواجها، احتفلت النجمة العالمية نيكي ميناج بعيد الهالوين مع زوجها Kenneth 'Zoo' Petty وشاركت متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيكي ميناج مرتدية ملابس تنكرية مستوحاة من الدمية الشهيرة Bride of Chucky ، مستعرضة خاتم زواجها الماسي الذي يقدر ثمنه بمليون دولار أمريكي.

وكشفت نيكي ميناج منذ اسابيع أنه حصلت على تصريح زواج وتخطط لحفل زفاف مهيب، لافتة إلى أنها تهتم بجميع تفاصيل حفل الزفاف من أكبرها لـ اصغرها بنفسها.

وتعد هذه الزيجة الاولى لـ نيكي ميناج بعد انفصالها عن مغني الراب الشهير Meek Mill and Safaree.

نيكي ميناج تستعرض خاتم زواجها في عيد الهالوين ..صور
نيكي ميناج تستعرض خاتم زواجها في عيد الهالوين ..صور
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