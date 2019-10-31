مهندسون كنديون يبتكرون الروبوت الدودة

نجح مهندسون في جامعة "تورونتو" الكندية، في ابتكار روبوت مصغر يزحف كالدودة، وقد تستخدم التقنية الجديدة المستخدمة في تعزيز العديد من صناعات الطيران حتى التقنيات الذكية القابلة للارتداء.



فقد لجأ الباحثون إلى برمجة مشغل ميكانيكي كهرو حراري لتقليد ردود أفعال العضلات، فينكمش عندما يكون الطقس باردا، ويسترخى عندما يكون حارا.



ويطبق الباحثون هذه التقنية في علوم الروبوتات لتطوير روبوتات "لينة" قادرة على الزحف والالتفاف، ويأملون استبدالها بالروبوتات المعدنية الضخمة والمستخدمة حاليا في قطاع الصناعات التحويلية.