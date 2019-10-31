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ثقافة

في أولى رحلاتها الخارجية.. رئيس المجلس الثقافي البريطاني تزور عزبة خير الله.. صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:40 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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محمود نوفل
وصلت ستيفي سبرينج، رئيس المجلس الثقافي البريطاني في لندن، إلى القاهرة في أول رحلة خارجية لها منذ تعيينها قبل بضعة أشهر، لإدارة الشؤون الثقافية والتعليمية للمنظمة غير السياسية التي لا تهدف للربح والموجودة في أكثر من 100 دولة.

وبمشاركة واحدة من محطاتها الخاصة خلال الأسبوع ، قامت Stevie بزيارة إلى عزبة خير الله حيث قابلت مجموعة من النساء اللائي يرأسن أسرًا تواجه الفقر أو العنف العائلي أو الزواج المبكر أو الزواج القسري الذين يتعلمون من برنامج Active المواطنون - برنامج المجلس الثقافي البريطاني كيفية التعبير عن أنفسهم من خلال سرد القصص والتأمل في تجاربهم والدروس المستفادة.

وقال المركز الثقافي البريطاني : كان أبرز ما في اليوم الذي تشاركت فيه النساء معنا قصص النجاح الخاصة بهن ، وما الذي شعرن به وكيف تغلبن على العقبات وحوّلنها إلى نتيجة إيجابية.
في أولى رحلاتها الخارجية.. رئيس المجلس الثقافي البريطاني تزور عزبة خير الله.. صور
في أولى رحلاتها الخارجية.. رئيس المجلس الثقافي البريطاني تزور عزبة خير الله.. صور
في أولى رحلاتها الخارجية.. رئيس المجلس الثقافي البريطاني تزور عزبة خير الله.. صور
في أولى رحلاتها الخارجية.. رئيس المجلس الثقافي البريطاني تزور عزبة خير الله.. صور
في أولى رحلاتها الخارجية.. رئيس المجلس الثقافي البريطاني تزور عزبة خير الله.. صور
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