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مرأة

للمتزوجين الجدد.. كيفية زيادة فرص الحمل والإنجاب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:14 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، إن تأخر عملية الإنجاب تعتبر من أكثر المشاكل التي تسبب الحزن لدى العديد من الأزواج، وقد تكون المشكلة صحية، وهناك تأخر إنجاب غير معلوم السبب حتى وقتنا الحالي.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، أن ما يبعث الأمل في نفوس هؤلاء وجود وسائل الإخصاب المساعد التي تعمل على زيادة فرص الإنجاب، مشيرا إلى أنه لزيادة فرص حدوث الحمل ينبغي العمل على تحسين جودة الحيوانات المنوية من خلال تحسين النظام الغذائي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحد من التعرض للمواد الكيميائية، واستهلاك المكملات العشبية.

وأكد الدكتور الملا، ضرورة العمل على تحسين التبويض لدى الزوجة من خلال تناول نظام غذائي صحي ومغذ، وحساب وقت التبويض لدى الزوجة بشكل دقيق وممارسة العلاقة الزوجية خلال هذه الفترة بانتظام، كما ينبغي الابتعاد عن التوتر والاكتئاب ومسببات الضغوط النفسية والعصبية، ويجب الابتعاد عن التدخين وتناول الكحوليات.

وأشار إلى أن التلقيح الصناعي هو وسيلة من وسائل الإخصاب المساعد على حدوث الحمل عند الأزواج الذين يعانون من مشاكل تأخر الإنجاب والتي تتعدد أسبابها ما بين مشاكل متعلقة بالزوجة أو مشاكل تتعلق بالزوج، وفي كثير من الأحيان قد يتأخر حلم الإنجاب لأسباب غير معلومة دون إصابة الزوجين بأي أمراض تعيق حدوث الحمل.
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