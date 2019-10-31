نادي أسوان يوافق على تولي رسلان تدريب ديروط

أكد اللواء أحمد سليمان ،رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بأن النادى تلقى خلال الساعات الماضية على مدار اليوم عده إتصالات من المسئولين بنادى ديروط برئاسة السيدمحمد صلاح ،رئيس النادى لرغبتهم فى إستئذان نادى أسوان للسماح للكابتن حمادة رسلان نائب مدير الأكاديمية والمدير الفنى لفريق 2003، ليتولى المسئولية كمدير فنى لفريق الكرة الأول بنادى ديروط بالدورى الممتاز ب خلفا للكابتن محمد يوسف المدير الفنى السابق للفريق.



وأشار اللواءأحمد سليمان أنه تم التواصل مع الكابتن رسلان الذى أبدى موافقته على قبول عرض نادى ديروط بعد موافقة مجلس إدارة نادى أسوان ولجنة الكرة بالنادى والتى تمت بعد المشاورات مع الكابتن مجدى سبالك رئيس لجنة الكرة

والسيد محمد حمدى المشرف على قطاع الناشئين وموافقة باقى أعضاء مجلس إدارة النادى من أجل تحقيق رغبة الكابتن رسلان.





واكد انه تم إبلاغ رئيس نادى ديروط بالموافقة على السماح للكابتن رسلان لتولى تدريب فريق الكرة الأول لنادى ديروط نظرا للعلاقة الطيبة والإيجابية مع نادى ديروط وتحقيق رغبة ومصلحة الكابتن حمادة رسلان كأحد أبناء نادى أسوان الرياضى