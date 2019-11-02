اتحاد جدة يجهز حارسه الثالث بعد إصابة الأساسيين

استقر الجهاز الفني لاتحاد جدة بقيادة محمد العبدلي المدرب المؤقت للفريق، على الدفع بالحارس البرازيلي مارسيلو جروهي في مباراة الفريق أمام الوصل الإماراتي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إياب دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وفاز اتحاد جدة بنتيجة 2 / 1 في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب زعبيل بمدينة دبي.





ويأتي قرار المدرب بالاعتماد على الحارس البرازيلي، بسبب إصابة الحارسين الأساسي والبديل فواز القرني وعساف القرني، وشارك الأول أمام الأهلي في ديربي جدة وهو مصاب، نظرًا لقلة خبرة الحارس الثالث.





ويغيب الحارس جروهي عن المشاركة مع اتحاد جدة، منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب الإصابة.



