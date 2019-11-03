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أخبار العالم

أنباء عن اتفاق سري بين الأردن وإسرائيل بشأن المياه

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:42 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن هناك اتفاقا جديدا وسريا بين الأردن وإسرائيل بخصوص المياه.

وأكدت وزارة المياه والري الأردنية أنها ليس لديها أي علم بالمعلومات الواردة بهذا الشأن. بحسب الغد الأردنية.

واستنكر مساعد أمين عام سلطة المياه الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة، ما ذكرته التقارير الإسرائيلية التي زعمت قيام الأردن طلب مزيد من المياه في اتفاق تجري صياغته خلال الوقت الراهن، في وقت قالت فيه تلك التقارير إنه “لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق بعد”.

وقال سلامة إن الوزارة “لن تنساق خلف ما أوردته التقارير الإسرائيلية”، وذلك أيضا بخصوص ما ادعته حيال دخول الاتفاقية الجديدة في سياسة المياه بالشرق الأوسط، والرامية لنقل المياه المحلاة من منشآت في إسرائيل إلى نقطة حدودية، ومن هناك إلى الأردن.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن سبب رغبة الأردن في إبرام اتفاق مع الجانب الإسرائيلي تأتي بسبب تزايد النمو السكاني بشكل متسارع وبسبب أزمة اللجوء السوري. كما رفضت الصحف العبرية فكرة تزويد إسرائيل للأردن بالمياه في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون في الأردن على استعادة الباقورة والغمر.
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