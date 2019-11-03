من أجل منتجاتها.. آبل تتقدم بهذا الطلب لإدارة ترامب

تقدمت شركة آبل "Apple" الأمريكية، بطلب رسمي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعفائها من الرسوم الجمركية المفروضة على ساعاتها الصينية الصنع ومكونات آيفون وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، وفقًا لملفات الشركة لدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.



وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، سعت الشركة يوم الخميس لإعفاء 11 منتجا لها من الرسوم الجمركية وهي تتضمن كل شيء تقريبًا من منتجات كاملة كحواسب iMac والسماعات المنزلية واللاسلكية ومكبرات الصوت HomePod وحتى المكونات التي تستخدمها آبل في إصلاح آيفون كالشاشات والبطاريات.



وأخبرت Apple مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، لتبرير موقفها بطلب الإعفاء أن هذه المنتجات عبارة عن أجهزة إلكترونية للمستهلكين وليست ضمن قائمة المنتجات الاستراتيجية الصينية المستوردة ضمن برنامج "صنع في الصين 2025 "أو البرامج الصناعيةال صينية الأخرى.



وبدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية بنحو 15% على مجموعة من الواردات الأميركية من الصين بدءًا من الأول من سبتمبر الماضي.



وإلى جانب آبل في الشهر الماضي طالبت شركة FitBit المتخصصة بالأجهزة القابلة للارتداء إدارة ترامب إعفاءها من الرسوم الجمركية على أجهزة تتبع اللياقة البدنية الخاصة بها، وبررت الشركة طلبها: "أن الغالبية العظمى من الطاقة الإنتاجية العالمية لأجهزة الاتصالات التي يمكن ارتداؤها في الصين هي في الصين."



وتصنع كل منتجات آبل في الصين، وهذه المنتجات بالرغم من سعرها المرتفع، فإن الرسوم الجمركية الجديدة ستجبر آبل إما لزيادة أسعارها أكثر، أو ستتقلص أرباحها، وهنا طلبت الشركة الأميركية من إدارة ترامب إعفاءها من الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتها والمكونات الداخلة بتصنيعها أيضًا.



وتعتمد آبل تدريجيًا أكثر على قطاع الاكسسوارات كالساعة والسماعات اللاسلكية والمنزلية في دخلها حيث تشكل أكثر من 9% منه، ونمت مبيعات هذا القطاع 41% هذه السنة، لذلك قد تتأثر بفرض المزيد من الرسوم الجمركية عليها.



وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، يوم الأربعاء: "إن الشركة ستدفع بعض الرسوم الجمركية اليوم، نظرًا لأن بعض المنتجات تم التطبيق عليها قبل سبتمبر، وهناك منتجات ومكونات أخرى مع بداية سبتمبر".