Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

من أجل منتجاتها.. آبل تتقدم بهذا الطلب لإدارة ترامب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:07 ص
ساعات آبل
ساعات آبل
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تقدمت شركة آبل "Apple" الأمريكية، بطلب رسمي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعفائها من الرسوم الجمركية المفروضة على ساعاتها الصينية الصنع ومكونات آيفون وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، وفقًا لملفات الشركة لدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، سعت الشركة يوم الخميس لإعفاء 11 منتجا لها من الرسوم الجمركية وهي تتضمن كل شيء تقريبًا من منتجات كاملة كحواسب iMac والسماعات المنزلية واللاسلكية ومكبرات الصوت HomePod وحتى المكونات التي تستخدمها آبل في إصلاح آيفون كالشاشات والبطاريات.

وأخبرت Apple مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، لتبرير موقفها بطلب الإعفاء أن هذه المنتجات عبارة عن أجهزة إلكترونية للمستهلكين وليست ضمن قائمة المنتجات الاستراتيجية الصينية المستوردة ضمن برنامج "صنع في الصين 2025 "أو البرامج الصناعيةال صينية الأخرى.

وبدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية بنحو 15% على مجموعة من الواردات الأميركية من الصين بدءًا من الأول من سبتمبر الماضي.

وإلى جانب آبل في الشهر الماضي طالبت شركة FitBit المتخصصة بالأجهزة القابلة للارتداء إدارة ترامب إعفاءها من الرسوم الجمركية على أجهزة تتبع اللياقة البدنية الخاصة بها، وبررت الشركة طلبها: "أن الغالبية العظمى من الطاقة الإنتاجية العالمية لأجهزة الاتصالات التي يمكن ارتداؤها في الصين هي في الصين."

وتصنع كل منتجات آبل في الصين، وهذه المنتجات بالرغم من سعرها المرتفع، فإن الرسوم الجمركية الجديدة ستجبر آبل إما لزيادة أسعارها أكثر، أو ستتقلص أرباحها، وهنا طلبت الشركة الأميركية من إدارة ترامب إعفاءها من الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتها والمكونات الداخلة بتصنيعها أيضًا.

وتعتمد آبل تدريجيًا أكثر على قطاع الاكسسوارات كالساعة والسماعات اللاسلكية والمنزلية في دخلها حيث تشكل أكثر من 9% منه، ونمت مبيعات هذا القطاع 41% هذه السنة، لذلك قد تتأثر بفرض المزيد من الرسوم الجمركية عليها.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، يوم الأربعاء: "إن الشركة ستدفع بعض الرسوم الجمركية اليوم، نظرًا لأن بعض المنتجات تم التطبيق عليها قبل سبتمبر، وهناك منتجات ومكونات أخرى مع بداية سبتمبر".
Advertisements

ترشيحاتنا

يسبب العمى والموت.. الدولة تبذل جهودها لمنع انتقال حمى الوادى المتصدع للإنسان

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تنقل فيروس سي.. مدير معهد الكبد يحذر من استخدام أمواس الحلاقة المستعملة.. فيديو

سمية الخشاب تفجر مفاجأة حول قضية حبسها 3 سنوات.. شاهد

من التوقيع للسجن.. كل ما تريد معرفته عن الحكم بحبس سمية الخشاب بسبب أحمد سعد.. فيديو

نظف جسمك واطرد السموم وانقص وزنك.. بتناول كوب من هذا الخليط

Advertisements

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة

من أمن العقاب أساء الأدب.. تصريحات نارية لنجم الأهلي ضد رئيس الزمالك .. فيديو

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في برج العرب

كلمتان تجلبان لك الرزق صباحًا.. تعرف عليهما

أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

أخبار الفن .. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب.. حلا شيحة تكشف سر خلعها للنقاب والحجاب .. وأسما شريف منير تبكى على الهواء

نظف جسمك واطرد السموم وانقص وزنك.. بتناول كوب من هذا الخليط

أخبار الرياضة ليلا .. كهربا صانع الأزمات.. نجم الأهلي لـ رئيس الزمالك: من أمن العقاب أساء الأدب

كهربا صانع للأزمات .. تعليق صادم لعضو لجنة الكرة السابق بالأهلي ..فيديو

فى حالة فقد عقد البيع أو الإيجار.. تعرف على الطرق البديلة لتثبت حقك

أكثر الأبراج حظاً.. أسرار وتوقعات برجك تكشفها منى أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور

بعد إصابة محمد منير .. 5 أعراض لـ الانزلاق الغضروفي

طمي السيول بشمال سيناء.. خير وفير ينتظره الأهالي ومادة خصبة لزراعة الأراضي الصحراوية