تشريعية النواب تقر اتفاقيتين جديدتين..وترفض 3 طلبات رفع حصانة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأحد، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، علي اتفاقيتين، حيث قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة فخامة سلطان بروناى دار السلام بشأن التعاون الاقتصادي والفني والموقعة في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.





جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث وافق الأعضاء أيضا علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.





وأكد الأعضاء أن القرارات، تتوافق مع الدستور ولا تحتاج إلى استفتاء، فيما رفضت اللجنة أيضا رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بسبب وجود شبهة الكيدية في الطلبات.





ورفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشان الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب سعيد حساسين فى القضية رقم رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وذلك لارتكابه جنحة اذاعة امور من شانها التاثير فى تحقيقات النيابة العامة حيث انتهت اللجنة الى وجود شبهة كيدية فى الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر فى القضية.





كما رفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشان الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة لاستكمال السير فى اجراءات محاكمته فى القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز ابشواى وذلك فى واقعة قيامه باعمال بناء على ارض زراعية، وانتهت اللجنة الى وجود شبه كيدية فى الطلب لان واقعة القضية تعود قبل اكتساب النائب عضويته بالبرلمان.



