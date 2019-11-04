Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تشريعية النواب تقر اتفاقيتين جديدتين..وترفض 3 طلبات رفع حصانة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:42 م
اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بالبرلمان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأحد، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، علي اتفاقيتين، حيث قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة فخامة سلطان بروناى دار السلام بشأن التعاون الاقتصادي والفني والموقعة في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث وافق الأعضاء أيضا علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.

وأكد الأعضاء أن القرارات، تتوافق مع الدستور ولا تحتاج إلى استفتاء، فيما رفضت اللجنة أيضا رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بسبب وجود شبهة الكيدية في الطلبات.

ورفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشان الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب سعيد حساسين فى القضية رقم رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وذلك لارتكابه جنحة اذاعة امور من شانها التاثير فى تحقيقات النيابة العامة حيث انتهت اللجنة الى وجود شبهة كيدية فى الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر فى القضية.

كما رفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشان الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة لاستكمال السير فى اجراءات محاكمته فى القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز ابشواى وذلك فى واقعة قيامه باعمال بناء على ارض زراعية، وانتهت اللجنة الى وجود شبه كيدية فى الطلب لان واقعة القضية تعود قبل اكتساب النائب عضويته بالبرلمان.

كما رفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشان الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والى فى القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة وذلك لارتكابه جنحة اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بقيمة 2 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات، حيث انتهت اللجنة الى وجود شبهة كيدية القصد بها منع النائب من أداء مهامه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رانيا السادات بشأن سب وقذف المواطنين

بسبب الكيدية.. تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن المسعود والسادات.. وأبو شقة: ندعم النواب للقيام بدورهم النيابي

النواب يرفض رفع الحصانة عن مسعود ورانيا السادات لشبهة الكيدية

ترشيحاتنا

لا داعي لكسر الزجاج.. طرق بسيطة لفتح سيارتك بدون مفتاح.. فيديو

موعد انضمام كهربا لـ معسكر منتخب مصر .. فيديو

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

القوات المسلحة: مقتل 83 تكفيريا وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

السلطات الإماراتية تصدر تحذيرا إلى المواطنين بسبب الإعصار مها

شهيرة: شغلانة الفن ما يعلم بيها إلا ربنا

Advertisements

أخبار الرياضة ليلا.. صدمة جديدة للزمالك بسبب نادي القرن .. رسالة نارية من نجم الأهلي لـ مرتضى منصور

المحكمة تستعلم من البرلمان عن صفة خالد يوسف النيابية لاتهامه رانيا يوسف بسبه وقذفه

عاريان في البانيو | ملابسات العثور على جثتي عجوز خليجي وخادمة داخل شقة في الجيزة

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

مفاجأة برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم | تفاصيل

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها

القوات المسلحة: مقتل 83 تكفيريا وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

فشل ذريع فى بيراميدز.. حمودي لن يلعب أي مباراة حتى نهاية الموسم

بمساعدة زوجته.. إحباط تهريب تاجر مخدرات من الشرطة في بورسعيد

اللجنة العامة للبرلمان توافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير...مها أحمد تتألق بجانب زوجها والجمهور:خسيتى أوى

بـ حملات رفيعة... دانا حمدان بإطلالة مثيرة تعرضها للانتقاد

توقفي عن رميه.. 5 فوائد لا تتخيليها لـ قشر الرمان