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فن

اخبار الفن .. عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة أول يوم في البعد.. وهنا شيحة عضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:36 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

عمرو دياب يطرح أغنية أول يوم في البعد من ألبوم أنا غير
طرح النجم عمرو دياب اليوم أغنية "أول يوم في البعد" وهي سابع أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير".


هنا شيحة عضو لجنة تحكيم مسابقة آفاق العربية بمهرجان القاهرة السينمائي

هنا شيحة اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة المصرية هنا شيحا لتكون عضو لجنة تحكيم مسابقة آفاق عربية ، التي تضم عددا من الأعمال العربية المنافسة أبرزهم بيروت المحطة الأخيرة ونوم الديك.


شهيرة: شغلانة الفن ما يعلم بيها إلا ربنا

نشرت الفنانة شهيرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لابنها السيناريست عمرو محمود ياسين أثناء تواجده في كواليس مسلسل نصيبي وقسمتك وهو في حالة إرهاق شديدة.

كيم كارداشيان تتحدث عن زيادة وزنها.. شاهد قبل وبعد
كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن أنها على مدار عام اكتسبت وزن زائد، بمعدل 8 كيلو جرامات، بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

إيه كم الكآبة والحزن ده .. برلمانية تعبر عن غضبها من عائلة الحاج نعمان
أعربت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن عدم إعجابها بمسلسل عائلة الحاج نعمان، للفنان السوري تيم حسن من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
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