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فن

هنا شيحة عضو لجنة تحكيم مسابقة آفاق العربية بمهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:47 م
هنا شيحة
هنا شيحة
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احمد البهي - محمد نبيل
اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة المصرية هنا شيحا لتكون عضو لجنة تحكيم مسابقة آفاق عربية ، التي تضم عددا من الأعمال العربية المنافسة أبرزهم بيروت المحطة الأخيرة ونوم الديك.

من جانبه يقول الناقد أحمد شوقي، مدير “آفاق السينما العربية” إن المسابقة كانت على مدار السنوات الماضية أحد أكثر أقسام المهرجان جماهيرية، ونادرًا ما بقيت مقاعد خاوية في عروض أحد أفلام هذه المسابقة، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس اهتمام جمهور القاهرة بمتابعة الجديد في السينما العربية.

وأوضح “شوقي” أن زيادة عدد الأفلام المتنافسة إلى 12 بدلا من 8 في الدورة 41، سيمنح فريق البرمجة فرصا أكبر لصياغة مسابقة أكثر ثراءً وتعبيرًا عن أحدث الصيحات في صناعة السينما العربية التي لا تتوقف على التطور، لا سيما في ظل تزايد الإنتاج العربي وتنوع أشكاله.

وكشف “شوقي” أن المسابقة ستفتتح يوم 21 نوفمبر، بعرض جالا للفيلم التونسي “بيك نعيش” إخراج مهدي البرصاوي، الذي فاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة 76 لمهرجان فينسيا السينمائي سبتمبر الحالي، وذلك بحضور صناعه.

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 حوالى 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى.

وخلال الفترة من 21 الى 26 من شهر نوفمبر يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.

كان المهرجان قد كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة 41 بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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