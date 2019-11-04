إيه كم الكآبة والحزن ده .. برلمانية تعبر عن غضبها من عائلة الحاج نعمان

لا أشاهد مسلسل عائلة الحاج نعمان إلا مصادفة وأنا في إنتظار برنامج عمرو أديب وملاحظتي الأساسية هي : ما هذا الكم من الكآبة والحزن !! هي الناس ناقصه ؟ يا ساتر — Anissa Hassouna (@AnissaHassouna) November 3, 2019

أعربت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن عدم إعجابها بمسلسل عائلة الحاج نعمان، للفنان السوري تيم حسن من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.وغردت انيسة حسونة :""لا أشاهد مسلسل عائلة الحاج نعمان، إلا مصادفة وأنا في انتظار برنامج عمرو أديب وملاحظتي الأساسية هي ما هذا الكم من الكآبة والحزن!! هي الناس ناقصة؟ يا ساتر".وتدور أحداث الفيلم في أواخر سبعينيات القرن العشرين، لدى الحاج نعمان تاجر الموبيليا ابن وحيد والذي يعاني من الإصابة بإعاقة ذهنية وهلوسات تجعله يظلم زوجته الأولى هو وأخوته البنات.المسلسل من بطولة تيم حسن، صلاح عبد الله، هبه مجدي، سمر الصايغ ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.​