Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إيه كم الكآبة والحزن ده .. برلمانية تعبر عن غضبها من عائلة الحاج نعمان

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
تيم حسن
تيم حسن
Advertisements
شروق ابراهيم
أعربت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن عدم إعجابها بمسلسل عائلة الحاج نعمان، للفنان السوري تيم حسن من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغردت انيسة حسونة :""لا أشاهد مسلسل عائلة الحاج نعمان، إلا مصادفة وأنا في انتظار برنامج عمرو أديب وملاحظتي الأساسية هي ما هذا الكم من الكآبة والحزن!! هي الناس ناقصة؟ يا ساتر".

وتدور أحداث الفيلم في أواخر سبعينيات القرن العشرين، لدى الحاج نعمان تاجر الموبيليا ابن وحيد والذي يعاني من الإصابة بإعاقة ذهنية وهلوسات تجعله يظلم زوجته الأولى هو وأخوته البنات.

المسلسل من بطولة تيم حسن، صلاح عبد الله، هبه مجدي، سمر الصايغ ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.​
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حكم ذكر عيوب الخاطب لمن سأل عنه .. الإفتاء تجيب

خبر سار لمستخدمي الواتساب

حكم وصية الأم قبل موتها بحرمان أحد أبنائها من الميراث

إذا قمت للصلاة فاحرص على 6 أمور .. الإفتاء تكشف عنها

مش هتصدق ... ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنبيط ؟

كارثة للكرة الأفريقية .. تصريحات صادمة لـ مصطفى مراد فهمي عن مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

بمكياج هادئ وإطلالات أنيقة.. فيفى عبده تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ فستان الزفاف على منصات عروض الأزياء