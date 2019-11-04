كيم كارداشيان تتحدث عن زيادة وزنها.. شاهد قبل وبعد

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن أنها على مدار عام اكتسبت وزن زائد، بمعدل 8 كيلو جرامات، بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.





وقالت كيم كارداشيان: إنها رغم ممارستها الرياضة بشكل منتظم إلا أن نظامها الغذائي كان سببا في زيادة وزنها بشكل كبير لأنها تتناول ما يحلو لها دون النظر إلى السعرات الحرارية.





وشددت النجمة الأمريكية التي تبلغ من العمر 39 عاما أنها ستسعى جاهدة استعادة رشاقتها قبل بلوغها الـ40 من عمرها في أكتوبر 2020.



