شغب مباراة الأهلي والزمالك.. اتحاد السلة يقرر فتح تحقيق عاجل بسبب الأحداث

استقر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة على فتح تحقيق عاجل فى الأحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت أمس بالصالة المغطاة للنادي الأحمر بالجزيرة فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.





ومن المنتظر أن ينظر مجلس السلة فى كافة العوامل التى تسببت فى الأحداث المؤسفة التى جرت بعد إطلاق نهاية المباراة والتى شهدت اشتباكات بين اللاعبين بسبب اللقطة التى قام بها "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين، ولولا تدخل الأمن الخاص بالصالة لخرجت بكوارث عديدة.





ويبحث اتحاد السلة توقيع عقوبات مغلظة على المخطئ فى أحداث المباراة بين الأهلى والزمالك حتى لا يتكرر هذا الموقف فى الفترة المقبلة خاصة فى ظل السعى لانتظام مسابقات كرة السلة دون مشاكل أو أزمات قد تعطل من سير اللعبة فى الآونة القادمة.