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رياضة

25 حكما في أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. 8 عرب وحضور تاريخي لبنات حواء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:59 م
أمم افريقيا تحت 23
أمم افريقيا تحت 23 سنة
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يسرى غازى
سيكون حضور التحكيم العربي مميزًا في نهائيات النسخة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.

لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري اختارت 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا ’ و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات (كاف) التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في ضيافة تنزانيا في أبريل الماضي وشهدت مشاركة ثلاث من بنات حواء أيضًا.

ثمانية حكام عرب يشاركون في هذه النسخة من بينهم 5 للساحة هم المصري محمد معروف والتونسي سليم بالخواص والجزائري لحلو بن إبراهيم والجيبوتي سليمان أحمد دجاما وعلي محمد من جزر القمر ’ بالإضافة لمساعدين اثنين هما المصري يوسف البساطي والتونسي حسان خليل.

التونسي سليم بالخواص (40 عامًا) سيكون أكبر حكام الساحة في هذه البطولة يليه المالي بوبو تراوري (39 عامًا) ’ أما أصغرهم فهو الجابوني بيير أتشو (27 عامًا) الذي دخل القائمة الدولية في بلاده عام 2018 ويعتبر الأحدث بين حكام البطولة بفارق 9 سنوات عن علي محمد الذي تقلد الشارة الدولية في جزر القمر عام 2009.
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