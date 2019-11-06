لأصحاب السيارات| وفر 50% من استهلاك بنزين عربيتك شهريا

تشهد اخبار السيارات تطورا ملحوظا وسريعا في مصر والعالم كله، ويحرص الكثيرون على متابعة أسعار السيارات وسوق السيارات المستعملة وآخر تطوراتها.





وفي ظل غلاء الأسعار وتحرير سعر البنزين، نعرض لك بعض النصائح التي تستطيع من خلالها توفير 50% من استهلاك البنزين لسيارتك.



