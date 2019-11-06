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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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سيارات

لأصحاب السيارات| وفر 50% من استهلاك بنزين عربيتك شهريا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:28 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
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محمد صبيح
تشهد اخبار السيارات تطورا ملحوظا وسريعا في مصر والعالم كله، ويحرص الكثيرون على متابعة أسعار السيارات وسوق السيارات المستعملة وآخر تطوراتها.

وفي ظل غلاء الأسعار وتحرير سعر البنزين، نعرض لك بعض النصائح التي تستطيع من خلالها توفير 50% من استهلاك البنزين لسيارتك.

فقد وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اتفاقا مع وزارة البترول بدعم أصحاب السيارات الراغبين في تحويل السيارة من ينزين إلى غاز طبيعي عن طريق توفير آلية تحويل السيارات من بنزين إلى الغاز الطبيعي بالتقسيط وبدون مقدم أو فوائد، منوها بأن تحويل السيارة من بنزين إلى غاز يوفر نحو 50% من فاتورة استهلاك البنزين شهريا.

ويستعرض "صدى البلد" خطوات تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي بالتقسيط بدون مقدم وفوائد بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع وزارة البترول.

المستندات المطلوبة
صورة من رخصة السيارة
صورة من بطاقة مالك السيارة
صورة من بطاقة الضامن
إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث

التوجه بالمستندات المطلوبة إلى مراكز تحويل تابع لشركتي كارجاس أو غاز تك في محطات البنزين المنتشرة في المحافظات، والتقدم بطلب تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي؛ حيث يتم فحصها من جانب فني لتحديد التكلفة التي تتراوح بين 6500 جنيه و8000 آلاف جنيه، ويتم تقسيط التكلفة الإجمالية إلى أقساط شهرية بدون مقدم وفوائد.
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