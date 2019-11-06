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رياضة

كاف يحسم مشاركة نجم الزمالك المغربي في مباراة مازيمبي بدوري الأبطال

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:47 م
محمد اوناجم وشيكابالا
محمد اوناجم وشيكابالا
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مصير المغربي محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك من المشاركة فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كان الفارس الأبيض بقيادة الصربي ميتشو تأهل على حساب جينيراسيون فوت السنغالي إلى دور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

قال المصدر أن محمد أوناجم سوف يشارك فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويحق للزمالك إشراكه بداية من المباراة الأولى أمام مازيمبي الكونغولي المقرر إقامتها يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.

أضاف: الزمالك تقدم بالتماس الى الكاف تضمن قيام مسئولي الزمالك بتقديم ما يؤيد موقف القلعة البيضاء خلال قيد اللاعب المغربي فى قائمة الفارس الأبيض الإفريقية بعدما تم حرمانه من الأدوار التمهيدية بعد التعاقد معه.

لفت إلى أن حالة محمد أوناجم تشبه مواطنه المهاجم المغربي خالد بوطيب فى الموسم الماضي بعد التعاقد معه وتمكن فى المشاركة فى مباراة جورماهيا التي خسر خلالها الزمالك أمام الفريق الكيني.
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