بحضور الرئيس السيسى.. بدء احتفالية المولد النبوى بمركز المنارة.. فيديو

بدأت منذ قليل، احتفالية بذكرى المولد النبوى الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث هنأ الرئيس الحاضرين بذكرى المولد النبوى الشريف.



وبدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم، بصوت القارئ الشيخ هانى الحسينى.



وتحتفل مصر بالمولد النبوى الشريف، اليوم الخميس، فى احتفالية كبرى تنطلق فى العاشرة صباحًا تقام بمركز المنارة بجوار مسجد المشير طنطاوى ، بحضور 1200 مدعو.



و يكرم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، 8 كوادر خدموا كتاب الله مصريين وعرب وأفارقة وسط حضور عربى وإفريقى، ويتقدم الحضور الرئيس السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى وشيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف.



ويلقى الرئيس السيسى كلمة للأمة بهذه المناسبة العطرة، حيث يحضر رئيس مجلس النواب على عبد العال ووكيليه والوزراء والنواب وسفراء وممثلو الدول العربية والإسلامية ووكلاء الأوقاف ورموز الإعلام.

