Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مسئول أمريكى: 6 من أسرع 10 اقتصادات نموا فى العالم موجودة بأفريقيا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد ماثيو ريس منسق مبادرة " أفريقيا تزدهر" Prosper Africa ، أن الحكومة الأمريكية تسهم من خلال المبادرة بالمساعدة فى إطلاق العنان لروح ريادة الأعمال، بين الولايات المتحدة الأمريكية والشعوب الأفريقية.

وجاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس، حول تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أفريقيا.

وأضاف ماثيو ريس أن هذه المبادرة لم يسبق لها مثيل مما يعمل على تحقيق الازدهار والاستقرار فى أفريقيا، لافتا إلى أنها تساهم فى إيجاد فرص عمل مناسبة، واظهار قيمة الأسواق، وقطاع الأعمال الخاص والتى تتسم بالشفافية لتعزيز النمو.

وأوضح أنه مع وجود 6 من أسرع 10 اقتصادات نموا فى العالم فى أفريقيا، وأكثر من مليار مستهلك فإن القارة تلعب دورا مهما فى الاقتصاد العالمى، وبالتالى لديها فرص كبيرة للدخول إلى الأسواق الأمريكية التى تضم 300 مليون مستهلك، لديهم قوة شرائية بنحو 13 تريليون دولار وهى الأكبر فى العالم .

وأضاف ماثيو أن الشركات الأمريكية لا تقوم فقط بجذب رؤس الأموال والابتكارات والحلول التطبيقية، وإنما تلتزم بأعلى معايير الشفافية والجودة والمسؤلية المجتمعية.

وحول أهداف المبادرة، أشار إنها تهدف لخلق الوظائف، وضمان المنافسة بين الشركات وتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

نادى الزمالك ينعى الفنان هيثم أحمد زكي

الرئيس السيسى يطلب من وزير الأوقاف توضيح الزيادة في مرتبات الأئمة..فيديو

في وداع هيثم أحمد زكي.. كلمات مؤثرة من هنا شيحة

بعد وفاته.. تداول فيديو لـ هيثم أحمد زكي يتحدث عن فقدانه لأحبائه منذ الصغر

الاوقاف تزف البشرى.. زيادة مرتبات الائمة من 600 لـ 1000 جنيه والتطبيق أول ديسمبر..فيديو

قصة حب جديدة.. محمد الشرنوبي يكشف حقيقة خطوبته من مطربة شابة ..فيديو

Advertisements

نقل جثمان هيثم أحمد زكي لمشرحة زينهم.. وننشر أقوال خطيبته

بعد وفاة هيثم أحمد زكي به.. تعرف على أسباب الإصابة بالهبوط الحاد في الدورة الدموية وطرق الوقاية

التفاصيل الكاملة لوفاة هيثم زكي منذ إصابته بالقيء حتى تحويله للمشرحة

تهون كل الخيانات إلا واحدة.. رسالة غامضة جديدة من تركي آل شيخ

المؤبد لملاك الشقق المفروشة في هذه الحالة.. مشروع قانون

خايف اموت لوحدي ومحدش يحس بيا.. هيثم أحمد زكي تنبأ بموته وحيدا بمنزله.. تفاصيل

وفاة هيثم أحمد زكى.. تعرف على ظروف حياته وأسباب حزنه في الفترة الأخيرة

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يزف بشرى سارة.. تركي آل شيخ يوجه رسالة غامضة.. الزمالك يحسم موقف كاسونجو

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. هل الموت المفاجئ يعني سوء الخاتمة.. علي جمعة يوضح

الاوقاف تزف البشرى.. زيادة مرتبات الائمة من 600 لـ 1000 جنيه والتطبيق أول ديسمبر..فيديو

وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.. تعرف على شقيقه من والدته الراحلة

نفسي أشوف أبويا دقيقة واحدة.. تصريح هيثم أحمد زكي يثير الجدل بعد وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرض ليس رقيقاً بالمرة.. سيدة تهاجم شعار سرطان الثدي الوردي وتدعو لوقف استخدامه

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور