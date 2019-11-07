أحمد السقا يدفن هيثم أحمد زكى بيده | تفاصيل

نشرت الفنانة التونسية درة عبر صفحتها على موقع فيس بوك أن الفنان أحمد السقا هو من دفن الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.



وكتبت درة: أحمد السقا دفن هيثم كأنه أخوه الصغير وهو كبيرنا والراجل الجدع الطيب الشهم الحنون.. أحمد السقا مفيش زيه..شهادة حق.



دشن مجموعة من أصدقاء وزملاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى كود خاصا لتوصيل كهرباء ومياه للمنازل الفقيرة صدقة جارية على روحه، بعد أن رحل صباح اليوم وحيدا فى منزله بمدينة السادس من اكتوبر.



وشيع المئات الفنان الراحل هيثم أحمد زكى مساء اليوم إلى مثواه الأخير ليدفن بجوار والده الفنان أحمد زكى.



وتساءل الكثيرون عن شقيق الفنان الراحل من والدته الفنانة هالة فؤاد، ولماذا لم يحضر تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.



وعلم "صدى البلد" انه يتواجد فى العاصمة البريطانية لندن، وأنه لم يستطع أن يتدارك الموقف سريعا، ولكنه سوف يصل إلى القاهرة بعد ساعات ليكون حاضرا فى عزائه المقرر أن يقام مساء السبت المقبل.









