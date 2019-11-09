انحراف السيارة وغوص الفرامل.. كيف تتجنب 4 مشاكل يسببها الزيت؟

قد تواجهك واحدة من مشاكل 4 عند الضغط على "دواسة الفرامل"، الأولى انحراف السيارة يمينًا ويسارًا مما يدفعك للتشبث بمقود السيارة بقوة لكي لا تفقد السيطرة عليها، أو المشكلة الثانية وهي عند الضغط على الفرامل بقوة تأخذ السيارة وقتًا أطول لكي تتوقف.



المشكلة الثالثة تكمن في غوص دواسة الفرامل للأسفل أحيانًا، وقد تلجأ لحيلة "تنسيم" أو تفريغ الهواء من منظومة الفرامل في السيارة لتجري الأمور بشكل أفضل تظهر المشكلة الرابعة وهي أنه بمجرد مرور أسبوع أو اثنين تعود المشاكل السابقة للظهور مرة أخرى.



ويقدم مكانيكي السيارات «مصطفى حسن» عدة نصائح لتجنب حدوث تلك المشاكل وسببها تحت عنوان "ما تغلطش غلطتي" من خلال مقطع فيديو متداول على يوتيوب، بما أن سائل الفرامل هو سائل هيدروليكي من مجموعة سوائل "شرهة جدًا للرطوبة"، مما ينتج عنه بقاء الرطوبة في مواسير السيارة.



وأوضح أن وجود رطوبة داخل زيت الفرامل يعني تكوُّن فقاقيع حبيسة داخل مواسير الفرامل وهذا هو السبب الرئيسي في المشاكل المذكورة، لذا عند الضغط على "كليبر" فرامل به فقاقيع هواء أكثر فإنه بالضغط المفاجئ يقوم أحد الإطارات بالتشبث أكثر من الآخر.



ونصح مصطفى حسن باختبار زيت الفرامل قبل وضعه في السيارة بقياس درجة حرارته في أثناء التشغيل للتأكد من عدم وجود نسبة رطوبة أو مياه به.



طريقة تغيير زيت السيارة أمام منزلك دون مشاكل:



• أحضر سرنجة ووصل بها خرطوم جلوكوز صغير.

• "اشفط" زيت السيارة القديم وضعه في إناء بجانبك.

• استخدم قماشة نظيفة لتنظيف الإربة من الداخل جيدًا.

• ثم أفرغ الزيت الجديد في الإربة مع الحرص على عدم تسربه على دهان السيارة.

• أحضر سرنجة كبيرة 50 سم، ووصلها بخرطوم شفاف قطره 5 مللي.

• ابدأ من الإطار الخلفي يمينًا بفك مسمار الهواء لفة كاملة

• ركب الخرطوم به مع جعله منحنيًا لأعلى

• ثم اسحب السرنجة للأسفل حتى الآخر

• فك السرنجة فقط وأعد تفريغها واستخدامها مرة أخرى للشفط

• كرر العملية حتى تتأكد من اختفاء الزيت القديم ذو اللون الغامق وحل محله الزيت الجديد الفاتح.

• لا تنسى غلق مسمار الهواء جيدًا ثم تنظيف ما حوله بالماء.

• كرر نفس العملية مع باق الإطارات.